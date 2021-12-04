Muğla'da tarihi eser operasyonu

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma ve Hitit dönemlerine ait olduğu değerlendiren çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yatağan'ın Bahçeyaka ve Gökpınar mahallelerinde yaşayan 2 kişide tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı. Ekipler, dün sabah saatlerinde İ.Ş. ve H.B.'nin ev ve araçlarında yaptığı aramada Helenistik döneme ait 10 bronz sikke, Roma dönemine ait 1 gümüş yüzük, 1 gümüş kolye, 5 gözyaşı şişesi, 1 amfora, 3 metal obje, 1 gümüş obje, eski dönemlere ait 1 satır, Hitit dönemine ait 1 vazo, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kılıç, 1 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve define aramada kullanılan dedektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş. ve H.B., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, eserler ise Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-12-04 14:50:54



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