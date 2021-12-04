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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor - Karşıyaka: 1-0

DHA

Fethiyespor - Karşıyaka: 1-0


FETHİYE, (DHA) -
STAT: İlçe
HAKEMLER: Mehmet Terece (xx), Ahmet Bingöl (xx), Recep İlker Kor (xx) 
FETHİYESPOR: Enes (xxx) Erdinç (xx), Soner (xxx), Özgür (xx), Onur (xxx), Serdar Ümit (xx) (Dk. 90+3 Şahan), Talha (xxx) (Dk. 82 Berkin), Nurettin (xxx) (Dk. 90+2 Kadir), Serhat (xx), İbrahim (xxx), Ali Han (xxx) (Dk. 88 Burak)
KARŞIYAKA: Yusuf (xx) Cenk (xx), Metin (x), Ertuğrul (x), Özgür (x) (Dk. 77 Barış x), Muhammet (x) (Dk. 54 İlyas x), Samican (xx), Namık (xx), Mustafa (xx), Furkan (x) (Dk. 69 Burak x), Abdulkadir (x)
GOLLER: Dk. 74 Ali Han (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Erdinç, Nurettin, Enes, İbrahim (Fethiyespor) - Furkan, Özgür, İlyas (Karşıyaka)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son iki maçını kazanıp çıkışa geçen Karşıyaka, lider Fethiyespor'a deplasmanda tek golle mağlup oldu: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 74'üncü dakikasında sahneye çıkan Ali Han karşılaşmadaki tek golü kaydetti. Fethiyespor bu sonucun ardından son 4 maçını kazanıp 37 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Karşıyaka ise 19 puanda kalarak orta sıralarda yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-12-04 15:04:42

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