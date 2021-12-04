Fethiyespor sahasında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3.Lig 3. Grup'un 15. haftasında Fethiyespor, sahasında Karşıyaka'yı 10 mağlup etti.



Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mehmet Terece xxx, Ahmet Bingöl xxx, Recep İlker Kor xxx

Fethiyespor: Enes xx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xxx, (Dk. 88 Burak Başkaya xx), Serdar xxx, (Dk.90+4 Şahanx),Talha xx, (Dk.81 Berkin xx) Özgür Çelik xx, Nurettin xxx, (Dk. 90+ 4 Kadir x), Serhat xx, Onur xxx, İbrahim xx

Goller: Dk. 74 Alihan ( Fethiyespor )

Sarı Kartlar: Dk. 41 Erdinç Dk. 90 Nurettin,Dk. 90+5 Enes Dk. 90+6 İbrahim (Fethiyespor), Dk. 57 İhsan, Dk. 67 Özgür Güler, Dk. 68 İlyas ( Karşıyaka)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.