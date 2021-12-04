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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinlediler

İHA

Üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinlediler

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı başında üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanması için yurt olarak hizmet vermeye başlayan Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan Uygulama Oteli’nin konferans salonunda gerçekleşen buluşmaya Kaymakam Bayar ve Başkan Aras ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli ve Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mert Kavak katıldı.

Öğrencilerin sıkıntı ve taleplerinin dinlenmesi için düzenlenen buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin şartlarının iyileştirilmesi ve yurt konusunda kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özveriyle çalıştığını belirttiği konuşmasında, “Belki burada kaldığınız ortam pek istediğiniz gibi olmayabilir ama biz elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz aslında buraya konuşmaya, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz demeye değil, sizleri dinlemeye geldik. Biliyorsunuz burada sizi ağırlıyoruz sadece. Bu sene yetiştirebilir miyiz bilmiyoruz ama inşallah önümüzde ki seneye yetiştiririz ve sizleri daha güzel ortamlarda okutma imkanımız olur" dedi.

Kendisini üniversite yıllarına götüren bir buluşma olduğunu da belirten Kaymakam Bayar, öğrencilik yıllarında yaşadığı sıkıntılı ve güzel anılarını paylaşarak eğitimin önemine de dikkat çekti.

Göreve geldiği ilk andan itibaren Bodrum’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin özellikle barınma sorununa yönelik sıkıntıları yakından takip ederek, sorunun çözülmesi yönünde ilgili kurumlarla devamlı diyalog halinde olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Seçildiğimizden beri özellikle üniversitemizin yurt sorunu hep gündeme geldi ve biz de bunu hayata geçirebilmek için birçok girişimde bulunduk. Ben kendim de Ortakent’te yaşadığım için sizlerin sorunlarını biliyorum, özellikle ulaşım konusunda çok ciddi sorun var. Konaklama konusunda sorun var. Bodrum’un artık geldiği son noktada kiraların sadece öğrencilerin değil, devlet memurlarının da karşılayamayacak duruma gelmesi hepimizi üzüyor, zaman zaman açıklamalarda yapıyoruz. Bu nedenle sizlerin yurt sorununu çözmenin en doğru yolunun kampüs içerisinde çözmenin olduğunu biliyoruz. Burada da sağ olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz size Uygulama Oteli’ni açarak bir yuva sağladı. Biz de belirli saatlerde servis koyarak sizlerin ulaşımdaki sorunlarını engellemeye çalıştık. Çünkü okul ile burası biraz ters kalıyor ve normal dolmuş ile gitmeye kalksanız iki veya üç araç değiştirmeniz gerekecek ve bu da sizi hem maddi, hem de zaman açısından sizleri yoracak bir şey. Biz de bu nedenle sizlere servis açısından destek olmaya çalışıyoruz, tabi ki bu hizmetimize devam edeceğiz. Ama dediğim gibi nihai hedefimiz; size en kısa sürede kampüsün içerisinde bir yaşam alanı kazandırmak. Bununla ilgili çalışmalarımız da devletimizin ilgili kurumlarıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Biz tabi burada bu soruna kayıtsız kalamazdık. Kaymakamımızın direktifiyle hemen bu kurumumuzu size tahsis ettik. Belediyemizin de desteğiyle gerekli onarımları yapmak suretiyle sizi burada memnuniyetle ağırlamak istiyoruz, ağırlamaya çalışıyoruz. Buraya hem kaymakamımız hem belediye başkanımızın ifade ettiği gibi sizi dinlemeye geldik. Bir eksiğimiz, bir problemimiz varsa çözüm noktasında katkı sunmamız veya sizin burada daha iyi bir şekilde eğitimöğretim yılını tamamlamanız üzere sizi dinlemeye geldik. Varsa yapmamız gereken, sizleri dinleyerek hep beraber çözeceğiz” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ise yaptığı kısa konuşmada, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli de sıkıntıların çözümü için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Öğrenciler, bizim hayata hazırladığımız insanlar, geleceğimizi, Türkiyemizi emanet edeceğimiz insanlar ve bu yüzden onları en iyi şekilde okutmak hepimizin boynumuzun borcu. Ve biz bu borcu ödemek için devletimizin milletimizin bütün imkanları seferber edildi. Umarım bütün bu çabalar öğrencilerimizin daha başarılı olması için çok çok verimli olacaktır, önemli olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sıkıntı ve talebini dile getirmek isteyen öğrenciler tek tek konuşarak yaşadıkları sıkıntı ve çözüm önerilerini dile getirdi. Öğrencilerin istek ve taleplerine açık sözlülükle cevap veren Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, yapılmayan ya da yapılamayan işlerin nedenlerini detaylı bir şekilde açıklarken, çözüme kavuşabilecek konularında hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili kişilere anında talimat verdi.

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