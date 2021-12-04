Bodrum’da engelli bireyler için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren engelli bireyler, yaşadıkları zorlukları düzenlenen seminerle paylaştı.



Dünya Engelliler Günü kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği tarafından Bodrum Belediyesi, Gören Kalpler Derneği ve Bodrum İşitme Engelliler Derneği destekleriyle bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür Merkezi'ndeki programın sunuculuğunu otizmli çocuk annesi Buket Akgüner Karakaya yaptı.



Programda yürüme engeli bulunan Tülin Erol ve görme engelli Helen Güçlü, yaşadıkları zorlukları paylaştılar. “Anayasal anlamda en çok önem verdiğimiz hakkımız erişim hakkı” diyen Tülin Erol, sözlerine şöyle devam etti;

“Erişimin içinde ulaşılabilirlik de var. Bu eğitime, sağlık hizmetlerine, ulaşımda bir yerlere gidebilme anlamında erişim, mimari ve fiziki engellere karşı bunları aşma anlamında devlet, yerel yönetimler, merkezi yönetim üzerinden işbirliği gerekiyor. Türkiye’de mevzuat gayet güzel. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne de imza atmışız. 2003’te 5378 sayılı kanun da çıkmış. Ancak uygulamada büyük eksiklikler, denetimde eksiklikler var. Kamu ve özel sektördeki çalışanlar ve toplumsal açıdan genel kültürel algılarımız çok geride. Eğitimler düzenli verilmiyor. 1960’larda başlayan, o zamanın deyimiyle sakat hareketi 80’lerde sonuçlarını vermeye başladı. 80’lerden sonra yavaş yavaş akademik çalışmalar ve bizim gibi aktivistler birebir çıkıp hak savunuculuğu yapmaya başladılar. Engellinin bir birey olduğu, engelsizlerle haklar anlamında eşit olduğu. Biz engellerimizi, farklılık, çeşitlilik sayıyoruz. Size göre bizde eksik olan belki de sizin hiç tatmadığınız azmimiz, başarılarımız ya da yeteneklerimiz var.”



Görme engelli Helen Güçlü ise engelli kadınların erkeklere göre daha dezavantajlı olduğunu ifade ederek, “Engelli kadınların daha çok dezavantajı oluyor maalesef. Bu dezavantajı kaldırmamız gerekiyor. Ben önceki gün araştırdım, engelli kadınların engelli erkeklere göre iş bulma oranı daha düşük. Sadece 6 engelli kadından 1’i iş bulabiliyor. Eşit olmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.



Evden dışarı genellikle ailesi ile çıktığını söyleyen Güçlü, “Bazen kendim de dışarı çıkmaya çalışıyorum. Bunun provalarını yapıyorum. Yardım etmek isteyenler oluyor. Gerektiği zaman yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.

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