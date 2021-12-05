Marmaris´te sel nedeniyle 2 evi su bastı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesindeki İçmeler Mahallesi´nde bulunan dere, sağanak yağmur nedeniyle taştı. Sokak ve caddeler göle dönerken, 2 evi su bastı.
Marmaris´te gün boyu devam eden ve saat 22.30´dan itibaren sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi´ndeki Kayabal Deresi taştı. Sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iki tane evi su bastı. Polis, heyelan tehlikesine karşı Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu´nu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-12-05 01:18:07
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