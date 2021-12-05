Marmaris´te sel nedeniyle 2 evi su bastı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesindeki İçmeler Mahallesi´nde bulunan dere, sağanak yağmur nedeniyle taştı. Sokak ve caddeler göle dönerken, 2 evi su bastı.

Marmaris´te gün boyu devam eden ve saat 22.30´dan itibaren sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi´ndeki Kayabal Deresi taştı. Sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iki tane evi su bastı. Polis, heyelan tehlikesine karşı Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu´nu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-12-05 01:18:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.