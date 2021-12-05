Fethiyespor durdurulamıyor

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FETHİYE, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Fethiyespor, son haftaların formda ekibi Karşıyaka'yı Ege derbisinde 1-0 yenerek iç sahada 8'de 8 yaptı. Evinde bu sezon bileği hiç bükülmeyen Fethiye, grupta 37 puana ulaşarak bitime 2 hafta kala sezonun ilk yarısını lider bitirmeyi büyük oranda garantiledi. Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde emin adımlarla şampiyonluğa koşan Fethiyespor, maç sonrası galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2021-12-05 13:03:45



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