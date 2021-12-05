Bodrum'da sağanak: Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

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TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bodrum'da gece etkili olan sağanak nedeniyle Mumcular Mahallesi'ndeki bir site içerisindeki 4 daireyi su bastı. Sabah erken saatlerde Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye gelerek hasar tespit çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de temizlik çalışması yürüttü. Öte yandan, Mazı Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-05 14:17:00



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