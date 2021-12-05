Bodrumspor - Hekimoğlu Trabzon: 1-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) - STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Mehmet Kuru (xx), Faruk Yağlı (xx)

BODRUMSPOR: Ali (xx) Üzeyir (xx) (Dk. 77 Omar xx), Muhammet (xx), Onur (xx), Cenk (x), Erkan (xx), Samet (xx), Süleyman (x) (Dk. 46 Adem Metin xx), Burhan (xx) (Dk. 16 Yekta x), Oğuzhan (x) (Dk. 61 Harun xx), Berk İsmail (xxx) (Dk. 77 Celal x)

HEKİMOĞLU TRABZON: Özkan (xx) Onur (xx), Berkay Sefa (x) (Dk. 46 Miraç xx), Hakan Yavuz (xxx) (Dk. 84 Kerem), Musa Caner (xxx), Hakan Yeşil (xx), Yasin (xx), Mehmet Sak (xx), Hakan Demir (x) (Dk. 63 Tunahan xx), Ali (xx), Mustafa Ethem (x) (Dk. 72 Ahmet xx)

GOLLER: Dk. 53 Musa Caner (Hekimoğlu Trabzon), Dk. 55 Berk İsmail (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Musa Caner, Hakan Demir, Mehmet Sak (Hekimoğlu Trabzon), Onur, Yekta, Muhammet (Bodrumspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta Ankaraspor'a yenilerek Play-Off hattından çıkan Bodrumspor, evinde liderlik yarışındaki Hekimoğlu Trabzon'la da yenişemedi: 1-1.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanna karşılaşmada konuk ekibin 53'üncü dakikada Musa Caner'le bulduğu gole Bodrumspor, 55'inci dakikada Berk İsmal'le yanıt verdi. Bu skorla Hekimoğlu Trabzon, 34 puanda kalıp liderlik şansını teperken, Bodrum da 27 puanla Play-Off hattını yakalayamadı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-12-05 15:19:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.