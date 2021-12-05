Belediye Başkanı Ahmet Aras, söyleşiye katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Bodrum Temsilciliği binasında gerçekleşen bir söyleşiye katıldı. Başkan Aras söyleşide “Belediye yerel yönetimler ve Bodrum nasıl bir kent olmak istiyor, nasıl bir yerel yönetim arzu ediyoruz” başlığı altında katılımcıların sorularını yanıtladı.



Vakfın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki binasında gerçekleşen söyleşiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras belediyelerin vizyon oluşturmakta, düşünce kuruluşlarının önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

“İnsanı ilgilendiren her konunun belediye ile bağlantısı var. Bize rehber olması açısından düşünce kuruluşları çok önemli. TAKSAV gibi bir düşünce kuruluşumuz var burada; ortaya çıkacak fikirle, yapılacak tartışmalar, verilecek fikirler ile belediye çok büyük yükten kurtulur.”

Başkan Aras, sözlerinin devamında ”Bodrum’un gelecek vizyonu konusunda veya şu andaki sorunların geniş bir perspektiften bakıp eyleme dökülmesi açısından düşünce kuruluşların çok önemi vardır. Fikirlerin proje halinde sunulması bizi çok rahatlatacaktır. Belediyeye doğru bir proje gelirse finansman konusunda sıkıntımız yok. Pandemi sonrası Bodrum’da çok ciddi nüfus artışına bağlı problemler ve alt yapı çalışmaları sürüyor. Düşünün evin içerisinde yaşıyoruz ama bir taraftan tadilat yapıyoruz. Bodrum’da bu şekilde tabi ki zor. Ama yaşayarak bu sorunları çözeceğiz. İrademiz tam.” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. Kuruluyor

Bodrum’un birtakım sorunlarının çözümünün kültür ve sanat çalışmalarının artmasıyla çözüme kavuşacağına inandığını söyleyen Başkan Aras yakın gelecekte Bodrum Kültür AŞ’nin kurulacağını ifade ederek: “Belediyenin içerisine önemli kültür sanat insanlarını getirip bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Kültür A.Ş’yi kuruyoruz. Bodrum 3500 yıllık bir kültürden geliyor, bir tarihi var. Önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent, kültürlerin burada bir harmonisi, uyumu var. Onun getirdiği çok önemli miras var. Şovenistlik derseniz bu Bodrum’un kültürel şovenistliği olması lazım. Yozlaşmayı önlememiz lazım. Bizim bir mottomuz var. Bodrum’a geliyorsun o zaman “Bodrum’un hayallerine katıl”. Binlerce yıllık tarihi var bu kültürü yozlaştırmayalım. Bodrum’un kültürü bu toprakların dağın, taşın, denizin, balığın, kayanın, dağdaki yaban mersinin, delice zeytinin kültürüdür, süngercileri unutarak bir yere gidemeyiz. Karia kültürünü unutarak yada Rodos şövalyelerini bir yere koyarak ya da Girit’ten gelen göçmenlerimizi, Bodrum’a çok büyük değer katan insanlarımızı bir kenara bırakamayız. Geleneklerimizi göreneklerimizi korumalıyız.” Kültür A.Ş’nin Bodrum’da üstleneceği rolün de altını çizdi.

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