Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan gece mesaisi

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 4 Aralık Cumartesi gecesi başlayıp Pazar sabahına kadar aralıksız devam eden sağanak yağıştan zarar gören alanlarda ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları gece gündüz demeden yerinde inceliyor.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz hafta son etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 145 kilogram yağışın düştüğü ilçede yağışla birlikte Marmaris Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Sağanak yağış nedeni ile derelerin taşması ardından cadde ve sokakların sular altında kaldığı, ev ev işyerlerinin zemin kartlarının balçıklı çamurun bastığı İçmeler Mahallesi'nde yağışların devam etmesi durumunda alınacak tedbirler kapsamında çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ekibi gece saatlerinde selden zarar gören alanlardaki çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Oktay, belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.