Büyükşehir Tiyatrocuları İstanbul’da sahne aldı Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrencileri İstanbul’da Bülent Ecevit Kültür Merkezinde ‘Çiçekli Kolye’ oyunu ile seyirciyle buluştu.

İstanbul’da ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ için 25 Kasım11 Aralık tarihleri arasında “Kadının Sözü Var” etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrencileri projeye “Çiçekli Kolye” tiyatro oyunu ile katılım sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğrencileri Bülent Ecevit Kültür Merkezinde izleyici ile buluştu. Oyuna sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi 66 oyun sergiledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 2014 yılında kuruldu. Tiyatro bölümünde öğrencilere farkındalık, özgüven, kendini tanıma ve tanıtma egzersizleri, ekip olma, grup içinde enerji dengeleme, sözlü ve sözsüz iletişim, doğaçlama, mimik, diksiyon, fonetik, ses, nefes, ve farklı oyunculuk metod uygulamaları ve tiyatro metinlerinden tirad çalışmaları yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde 73 öğrenci bulunuyor. Öğrenciler bu güne kadar 66 oyun sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.