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Yeni itfaiye erleri ilk eğitimlerini gerçekleştirdi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce göreve başlayan itfaiye erleri ilk spor eğitimlerini gerçekleştirdi.

İHA

Yeni itfaiye erleri ilk eğitimlerini gerçekleştirdi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce göreve başlayan itfaiye erleri ilk spor eğitimlerini gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan itfaiye erlerinin eğitimleri başladı. Büyük bir titizlik ve liyakat esasına göre seçilerek görevlerine başlayan itfaiye erleri olaylara en kısa sürede ve doğru müdahale edebilmeleri için spor ve teknik eğitimlerini gerçekleştiriyor.
Muğla’daki itfaiye olaylarına kısa sürede müdahale etmeleri ile bilinen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin İtfaiye erleri, yeni memurlarını da bu tempoya hazırlıyor. İlk spor eğitimlerini sisli ve soğuk havada gerçekleştiren yeni itfaiye erleri, güç kondisyon eğitimi, vücut kaslarının güçlendirilmesi, hortum toplama ve açma gibi hareketler yaptılar. Zorlu eğitimden geçen erlerin spor eğitimleri komando eğitimlerini aratmadı.
Ekiplere, spor eğitimlerinin ardından öğleden sonra da teorik eğitim verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından itfaiye erleri farklı ilçelere giderek İlçe Grup Amirliklerinde göreve başlayacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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