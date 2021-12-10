Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı Şeyma Şahin Eker ile eşi Kaymakam Bayar’ı ziyaret etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde minibüs içerisinde yaşanan ve ülkede gündem haline gelen olayı görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ile eşi Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ı makamında ziyaret etti.



İlçede bir minibüs şoförünün fayans işçisini kıyafeti kirli diye koltuğa oturmak istememesinin yankıları sürüyor. Ülkede gündem olan olayı cep telefonu ile görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ile eşi Bekir Eker, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ın konuğu oldu. Kaymakam Bayar, olayı görüntüleyen Eker’e cesaretinden dolayı teşekkür etti.



Kaymakam Bilgehan Bayar, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz akşam kıyafetleri kirli diye dolmuş şoförünce araçtan indirilmeye çalışılan ve yaşananları görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker’i misafir ettim. Gösterdiği cesaret için Şeyma Hanım’a teşekkür ediyor, tekrarlarının olmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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