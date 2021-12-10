Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu güne kadar kadın üreticilere 97 bin 500 adet tıbbi aromatik bitki fidanı dağıtıldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu güne kadar kadın üreticilere 97 bin 500 adet tıbbi aromatik bitki fidanı dağıtıldı.

İHA

Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu güne kadar kadın üreticilere 97 bin 500 adet tıbbi aromatik bitki fidanı dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla oluşturulan Koku Vadisi Projesi kapsamında Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan işbirliği protokolüne istinaden tıbbi aromatik bitki dikimleri devam ediyor.
Üreticinin gelir düzeyi arttırılıyor
Lavanta üretiminin ağırlıklı olduğu projede lavantanın yanında kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler de üretiliyor. Üretilen bitkilerden uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayı gibi pazar payı yüksek yan ürünler üretilerek üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.
Kadın tıbbi aromatik fidanı dağıtıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu güne kadar kooperatif aracılığıyla Menteşe’de kadın üreticilere 97 bin 500 adet tıbbi aromatik bitki fidanı dağıtıldı. Kadın üreteciler böylelikle kendi ayakları üzerinde durdukları gibi aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.
Bitki fideleri Büyükşehir tarafından üretiliyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi tıbbi aromatik bitki fidelerini kendi üretim seralarında üreterek kooperatif ortağı üretici kadınlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda kadın üreticiler tarafından dikilen tıbbiaromatik bitki fideleri dikimden hasada kadar kontrolünü sağlıyor. Böylelikle tarımsal üretimin en doğru ve en kaliteli şekilde yürütülmesi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturan koku vadesine Türk patent enstitüsünden marka tescili alındı.
Başkan Gürün: Üreten köylümüze desteğimizi sürdürüyoruz
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmada alternatif tarımsal ürün çalışmalarımız devam ediyor. Toprağını satma ürününü sat, kırsalda üret kıyıda tüket sloganımız doğrultusunda üreten köylümüze desteğimizi sürdürüyoruz. Tarımsal kalkınmanın ancak kooperatifleşmeyle gerçekleşebileceğine inancımız tamdır. Çalışmalarımızda ana koşulumuz kooperatifçiliğin desteklenmesidir. Menteşe’de bu güne kadar kooperatif ortağı kadınlarımıza 97 bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı dağıttık. Kadınlarımız lavanta, kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler üretiliyor. Üreten Köylümüz yeniden milletin efendisi olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barajlarda doluluk artıyor Muğla’da Aralık ayının ilk haftasında en fazla yağış 237.1 mm, Menteşe ve 210,2 mm ile Marmaris ilçelerine düşerken, Milas ve Bodrum’a düşen yağışlarla Mumcular Barajı yüzde 20, Geyik Barajı ise yüzde 25 doluluğa ulaştı.
YEREL HABERLER Barajlarda doluluk artıyor Muğla’da Aralık ayının ilk ...
Uçak: “Hak ihlallerine sessiz kalmak, haksızlığa ortak olmaktır”
YEREL HABERLER Uçak: “Hak ihlallerine sessiz kalmak, haksızlığa ...
Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı Şeyma Şahin Eker ile eşi Kaymakam Bayar’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bodrum'da o görüntüyü çeken kadın ortaya çıktı Şeyma ...
İngiliz bankalarını 32 milyon lira dolandırdılar Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay teknik ve fiziki takibinde bulunan dolandırıcılık şebekesi yakalanırken, şüphelilerin İngiliz bankalarını 32 Milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.
YEREL HABERLER İngiliz bankalarını 32 milyon lira ...
Menteşe’de baca yangını
YEREL HABERLER Menteşe’de baca yangını
Marmaris’te selden zarar gören evlerde temizlik çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris’te selden zarar gören evlerde temizlik ...
Eski eşi tarafından öldürülen Fulya'nın ailesi gökyüzüne dilek feneri bıraktı
YEREL HABERLER Eski eşi tarafından öldürülen Fulya'nın ailesi ...
Eski eşi tarafından öldürülen Fulya'nın ailesi gökyüzüne dilek feneri bıraktı
YEREL HABERLER Eski eşi tarafından öldürülen Fulya'nın ailesi ...
Yeni itfaiye erleri ilk eğitimlerini gerçekleştirdi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce göreve başlayan itfaiye erleri ilk spor eğitimlerini gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Yeni itfaiye erleri ilk eğitimlerini ...
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen Aysal, sigorta poliçesini kendi hazırlamış
YEREL HABERLER Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen ...
Hayırsever vatandaştan Atatürk İlkokulu’na kütüphane desteği 64 yıllık okula 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi ile kütüphane yaptırıldı
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaştan Atatürk İlkokulu’na kütüphane ...
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen sanığın tutukluluk haline devam kararı verildi
YEREL HABERLER Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen sanığın ...
Kaymakam Aksoy, afet bölgesindeki Kızılay çadırını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Aksoy, afet bölgesindeki Kızılay çadırını ...
Mahallelinin yasak parka tepkisi: Saatlerce kaldırılmayan otomobilin üzerini çöplüğe çevirdiler
YEREL HABERLER Mahallelinin yasak parka tepkisi: Saatlerce ...
Başkan Aras'tan minibüste oturmasına engel olunan yolcudan Bodrumlular adına özür
YEREL HABERLER Başkan Aras'tan minibüste oturmasına engel olunan ...
Başkan Gürün, Üniversite öğrencilerine internet sözünü tuttu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Üniversite öğrencilerine ücretsiz internet sözünü yerine getirdi ve yurtlar bölgesindeki Wi-Fi noktaları arttırıldı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Üniversite öğrencilerine internet ...
Fiyatını duyan ormana koştu, uzmanı uyardı Sonbahar aylarında yağmur sonrası ormanlık alanlarda doğal ortamda yetişen yüzlerce mantar çeşidinden Çıntar’ın kilosu 25-35 lira arasında değişirken, uzmanı zehirli türler konusunda uyardı
YEREL HABERLER Fiyatını duyan ormana koştu, uzmanı uyardı Sonbahar ...
Muğla’nın güzelliklerini fotoğrafladılar Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Fotoğrafçılık Atölyesi’ ne katılan kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.
YEREL HABERLER Muğla’nın güzelliklerini fotoğrafladılar Muğla ...
Ahmet Aras’tan şoförün geri alınması için ricacı oldu
YEREL HABERLER Ahmet Aras’tan şoförün geri alınması için ricacı oldu
Muğla’da 2020 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 58 bin TL oldu
YEREL HABERLER Muğla’da 2020 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ...
Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan 'erozyon' uyarısı
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan 'erozyon' uyarısı
Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor 
YEREL HABERLER Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları ...
Knidos antik kentinde mermer heykel başları bulundu
YEREL HABERLER Knidos antik kentinde mermer heykel başları bulundu
AK Parti Muğla il ve Marmaris ilçe yönetimi selzede aileleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER AK Parti Muğla il ve Marmaris ilçe yönetimi selzede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.