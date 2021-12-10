Ortaca’da dereler temizleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Yağışlar sonrası yaşanabilecek baskınlar ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çalışma yapan ekipler Ortaca’da bulunan 5 derede çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgede yaşanan yağışlarda olumsuzluk meydana gelmedi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde, yoğun yağışlarda meydana gelebilecek baskınların önüne geçmek için birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde yapılan dere temizliği çalışmalarına aralıksız olarak devam eden MUSKİ ekipleri, Ortaca’da yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

MUSKİ tarafından Ortaca Mergenli Mahallesi Güver Deresi, Güvez Aşı Deresi, Kanalbaşı Deresi ile Yerbelen Mahallesi ve Eskiköy Yassımeneviş Mevki’de bulunan derelerde temizlik çalışması yapıldı. Baskınların yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçmek için yapılan çalışmalarda bölgede 4 bin 805 metre dere temizliği çalışması tamamlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor.

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