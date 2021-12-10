Jeneratör ve deniz motoru çalan şahıslara operasyon Şüpheliler jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dıştan takma deniz motoru ve jeneratör çalan 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Olay, 7 Aralık günü Gümüşlük Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede ikamet eden Bilal Karaman adlı vatandaşın 20 beygir gücündeki dıştan takma deniz motoru ile aynı mahalledeki bir işletmede 3 Kw'lık jeneratör çalındı.
İhbar üzerine Bodrum JASAT Timleri ve Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu 2 olayın şüphelileri; S.U., S.S. ve K.T. isimli şahıslar çaldıkları deniz motoru ve jeneratör ile birlikte yakalandı.
Çalınan malzemeler, sahiplerine teslim edilirken 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.U. ve S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.