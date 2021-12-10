Jeneratör ve deniz motoru çalan şahıslara operasyon Şüpheliler jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dıştan takma deniz motoru ve jeneratör çalan 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, 7 Aralık günü Gümüşlük Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede ikamet eden Bilal Karaman adlı vatandaşın 20 beygir gücündeki dıştan takma deniz motoru ile aynı mahalledeki bir işletmede 3 Kw'lık jeneratör çalındı.

İhbar üzerine Bodrum JASAT Timleri ve Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu 2 olayın şüphelileri; S.U., S.S. ve K.T. isimli şahıslar çaldıkları deniz motoru ve jeneratör ile birlikte yakalandı.

Çalınan malzemeler, sahiplerine teslim edilirken 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.U. ve S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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