Büyükşehir kararlarının yüzde 97’si oy birliği ile alındı 2021 yılının son meclis toplantısını gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca alınan kararların yüzde 97’sinin oy birliği ile alındığı açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

2021 yılının son Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı 16 madde için toplandı. 15 kararın oy birliği ile karara bağlandığı mecliste 1 madde de oy çokluğu ile kabul edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye meclisinde 2021 yılında alınan 306 karardan 297’si oy birliği ile alındı. 2021 yılında sadece 9 karar oy çokluğu ile kabul edildi. Yüzde 97 oranında kararların oy birliği ile alındığı Büyükşehir Belediyesi Meclisi 68 üyeden oluşuyor.

2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin o günden bugüne çok değerli meclis üyeleri ile çalıştığını ve Muğla için hizmet ürettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün karşılıklı işbirliği ve uyum içinde çalıştığı tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Başkan Gürün; “13 ilçemizden gelen 68 meclis üyemizle her ay toplanarak Muğla’mıza hizmet için çalışıyoruz. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek, Muğla’mıza değer katacak projeleri birlikte konuşuyor ve karara bağlıyoruz. 2021 yılında Muğla’mız için aldığımız kararların yüzde 97’sini oy birliği ile aldık. Karşılıklı diyalog, işbirliği ve uyum içerisinde çalışan Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Hep birlikte 13 ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Muğla’da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

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