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Lider Fethiyespor deplasmanda

DHA

Lider Fethiyespor deplasmanda


FETHİYE, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 37 puan toplayıp en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor, yarın Edirnespor deplasmanına çıkacak. Edirne 25 Kasım Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.
Ligde 2'ci Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışa rağmen halen düşme hattında yer alan Kızılcabölükspor, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor deplasmanında 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Alanya Milli Egemenlik Stadı'ndaki 90 dakika da saat 13.00'te başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-12-11 10:36:30

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