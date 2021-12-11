Kadın avukat kocasını ayakkabı ile darp etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Ankaraspor'a deplasmanda 1-0 yenilip, evinde Hekimloğlu Trabzon'la 1-1 berabere kalan Bodrumspor, yarın İnegölspor'a misafir olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Eren Gökmen görev yapacak. Bodrumspor bu karşılaşma öncesi 27 puanla 7'nci sırada yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-12-11 11:24:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.