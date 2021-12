Fetihiye Belediyesi bir dizi açılış gerçekleştirdi

Fethiye Belediyesi Bahriye Üçok Parkı, Halk Evi, Bahriye Üçok ve Türkan Saylan anıtlarının açılışlarını gerçekleştirdi. Fethiye merkez, Göcek, Karaçulha, Ovacık’ta yapılıp hizmete açılan halk evlerine Bahriye Üçok Parkı Halk Evi de eklendi.



Türk tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan için yapılan anıt sahil bandında heykeltraş Onur Fırat Fen tarafından yapıldı. Türkan Saylan Anıtı açılışında ilk konuşmayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fethiye Şube Başkanı Canan İzmirli yaptı. İzmirli, “Daha hayattayken toplum önderi olarak efsaneleşen Türkan Saylan bundan böyle Fethiyemizde denizi seyrederek sonsuza dek bizlerle yaşayacak. Türkan Saylan bir Cumhuriyet değeri, bir cesaret ve yürek işçisidir. Vermiş olduğu mücadelelerle Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayan büyük bir direnişçi, cehaletle yılmadan savaşan barışçıl bir örgütçüdür. Türkan Saylan her üniversite bitirip meslek sahibi olan her kadının Cumhuriyete borcu vardır demiştir. Bizler Atatürk’ün izinden Türkan Saylan’ın yolundan giderek bu borcu ödemeye çalışıyoruz. Biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri olarak Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca’ya, ekibine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.



Heykeltraş Onur Fırat Fen, “Anıtımız 5 buçuk ayda tamamlandı. Türkan Hoca’nın vasıflarını nasıl heykelleştiririz ve Fethiye’ye kazandırırız diye çok fazla istişare yaptık. Bugün bu anıtı Fethiye’ye kavuşturuyoruz. Emek veren herkese çok teşekkürler” dedi.



“Unutmadık, unutturmayacağız”

Türkan Saylan'ı hiç bir zaman unutmayacaklarını ifade eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Açılışını yaptığımız bu anıt özellikleri sıralamakla bitmeyen, tıp doktoru, bilim insanı, akademisyen, eğitimci, yazar, duyarlı ve kararlı bir cumhuriyet kadını Türkan Saylan içindir. Tıp alanında inanılmaz işler başarmış, insan olarak söylemekten bile utandığımız hastalıkları tarihin sayfalarına gömen bir bilim insanından söz ediyoruz. Kurucuları arasında yer aldığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile okumayan kızımız kalmasın hedefini, ufkunu açan bir eğitimciden söz ediyoruz. Yaşamı boyunca 'her eğitimli kadının, bu cumhuriyete borcu vardır' diyerek yaşamının son gününe kadar çalışan, eylem koyan bir Cumhuriyet kadınından söz ediyoruz. Biz onu unutmadık. Unutturmayacağız. Yaşatmaya da devam edeceğiz. Onun içindir ki yaşamının son günlerini, hatta son saatlerini yaşarken, penceresinden bizlere gönderdiği mesajlar belleğimize anılarımıza kaydoldu. İşte onun son mesajlarını aldığımız o çiçekli pencere anıtımızın da konusu oldu. Bundan sonra bu anıtla birlikte o pencere Fethiyemize doğru açılacak Türkan Saylan bizlere mesaj vermeye devam edecek” dedi.



“Her gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza hizmet verecek”

Karaca konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Türkan Saylan Anıtı açılış törenimizden sonra Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın ilahiyat öğretmeni, Cumhuriyet ve demokrasi şehidimiz 'Bahriye Üçok' adını taşıyan parkımıza gidecek ve orada meydana getirdiğimiz hizmetleri Fethiyeli yurttaşlarımıza sunacağız. Bahriye Üçok Parkı Fethiyemizin en güzel yeşil alanlarından birisi. Bu parkı adına yakışır hale getirmek ve yaşatmak istedik. 5 bin 840 metrekarelik alanda çocuk oyunları, basketbol sahası, açık hava kütüphanesi, gölgelikli oturma alanları, yürüyüş yolları ve yerel ve atalık tohumlarla yetiştirilen ürünlerin satışa sunulduğu bir park oluşturduk. En önemlisi artık Fethiye’de en güzel gün batımını, en güzel mehtap görüntüsünü seyredebileceğiniz ve her gelir düzeyindeki yurttaşlarımıza hizmet verecek bir halk evimiz var. Fethiye’de sadece Bahriye Üçok Halk Evi değil, farklı bölgelerde de halkımız adına sosyal projelere imza atıyoruz. Altyapısı olmayan bir turizm bölgesinde mücadele veriyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Çağdaş yaşama destek olan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başkan ve tüm üyelere teşekkür ederim” diye konuştu.



“Saylan’ın hayatı ülkemiz için çabalayan örnek bir hayattır”

Türkan Saylan’ın hayatının ülkesi için çalışan çabalayan herkes için örnek olduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Türkan Saylan’ı tanıma imkanım oldu. Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca’nın yaptırdığı, Onur Fırat Fen’in emekle yaptığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin çaba gösterdiği Türkan Saylan Anıtı’nın açılış etkinliğinde söz alıyor bir siyasetçi olarak değil insan olarak beni çok gurur verici. Türkan Saylan’ın hayatı bu ülke için çalışan çabalayan herkes için örnek bir hayat. Türkan Saylan’ın çiçeklerle bezeli penceresinden çekilmiş fotoğrafını hiç kimse hayatının sonuna kadar unutamayacak. Oradan bize her türlü zorluğa rağmen aşağıda polisler olmasına rağmen gülümseyen ve bir yandan da hastalığıyla mücadele eden bir Türkan Saylan var. Biz o fotoğrafı hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız ama aşağıda bekleyenleri de unutmayacağız” ifadelerini kullandı.



Bahriye Üçok Parkı ve Halk Evi açıldı

Konuşmaların ardından Bahriye Üçok Parkı’nın açılışına geçildi. Fethiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5 bin 840 metrekare alan içerisindeki Bahriye Üçok Parkı birçok etkinlik alanıyla dikkat çekiyor. Çocuk oyun alanı, basketbol sahası, açık hava kütüphanesi, gölgelikli oturma alanları, yürüyüş yolu, çeşitli peyzaj çalışmasının yapıldığı parkta Halk Evi de hizmet verecek. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Halk Evleri, vatandaşların en çok talep ettiği kafeler arasına girdi. Çayın 1 TL’ye satıldığı Halk Evi, Bahriye Üçok Parkı içerisinde vatandaşların hizmetine girdi. Fethiye merkez, Göcek, Karaçulha, Ovacık’ta yapılıp hizmete açılan halk evlerine Bahriye Üçok Parkı içerisindekihalk evi de eklendi. Aynı zamanda parkın içerisine Bahriye Üçok Anıtı da yapıldı. Türk tarihçi ve siyaset bilimci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni, Cumhuriyet Senatosu üyesi Bahriye Üçok için yapılan anıtta yine Heykeltraş Onur Fırat Fen imzası bulunuyor. Bahriye Üçok Parkı’nda Fethiye’nin yerel ve organik ürünlerine büyük önem veren Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi satış noktası da açıldı.



“Karaca’ya teşekkür ediyorum”

Açılışta Tuzla Mahallesi Muhtarı Bekir Çalış, Karaca’nın yaptığı hizmetlerle Fethiye’nin çehresini değiştirdiğini belirterek, belediye başkanına teşekkür eden bir konuşma yaptı. Muhtar Çalış, “Cumhuriyet tarihimize isimlerini altın harflerle yazdıran iki değerli kadın kahramanımız, Bahriye Üçok ve Türkan Saylan Anıtlarını mahallemizde yaşatılmasından son derece mutluyuz. Yıllardır atıl halde bulunan Bahriye Üçok Parkı Başkanımız Alim Karaca sayesinde tekrar hayat buldu. 7’den 70’e herkese hitap eden bu park atalık tohumlardan elde edilen ürünlerin satıldığı, her kesime hitap eden Halk Evi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kütüphanesi’ni barındırıyor. Pandemi koşullarına rağmen altyapı hizmetleri yaparak devrim gerçekleştiren, halkın nefes alıp 1 liraya çay içmesini sağlayan, bize mazeret değil hizmet üreten Başkanımız Alim Karaca’ya teşekkür ediyorum” dedi.



Yazar Elfin Tataroğlu ise, “Laiklik demenin yasak olduğu, makbul görülmediği bu dönemde, Türkiye aydınlanmasında emeği geçmiş Türkan Saylan’ı ve Bahriye Üçok’u unutmayan ve anılarını yaşatan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya çok teşekkür ederim. 30 yıl boyunca hayatından kaçılmış bir insandır Bahriye Üçok. 30 yıl boyunca hayatı yazılmamış, ölümü incelenmemiş bir aydınlanmacıdır. Bu hepimizin ayıbıdır” diye konuştu.



Kitaplar imzalandı

Bahriye Üçok kitabının yazarı Elfin Tataroğlu, Fethiye’nin değerli yazarları Sevim Tutar Arıcak ve Güngör Berk park içerisinde kurulan stantda kitaplarını imzaladılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Başkan Karaca başta olmak üzere tüm davetliler, kitaplarını yazarlara imzalattılar.



Açılışlara; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclis Üyesi Hasan Efe Uyar, Milletvekili Burak Erbay, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Mehmet Demir, CHP il ve ilçe yönetimleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Açılışa daha önce belirlenen programından dolayı katılamayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da mesaj göndererek, Fethiye Belediyesi ve emeği geçenleri kutladı.

