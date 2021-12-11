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Eski Başkan Saatcı, Memduha teyzenin orman yangınlarında kül olan evini yeniledi

İHA

Eski Başkan Saatcı, Memduha teyzenin orman yangınlarında kül olan evini yeniledi

Yaz mevsimindeki orman yangınlarında evi küle dönen Memduha Uslan'a Fethiye Belediye eski Başkanı Behçet Saatcı yardım eli uzattı. Fethiye Belediyesi Eski Başkan’ı Saatcı beraberindeki ekiple birlikte Memduha teyzeye yapımı tamamlanan evin teslimini gerçekleştirdi.

Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında Muğla ve ilçelerinde birçok ormanlık alan küle dönerken; bazı bölgelerde yangınlar yerleşim alanına kadar inerek, birçok ev oturulamaz hale geldi. 2 Ağustos tarihinde, Seydikemer’in Arifler Mahallesi’nden Kabaağaç Mahallesi’ne sıçrayan orman yangını da evlerin bulunduğu bölgeye kadar gelerek, Memduha Uslan’ın evinin tamamen yanmasına sebep oldu. O gün yangından canını zor kurtaran Memduha teyze, mağdur duruma düşüp hayırseverlere yardım çağrısı yaptı. Memduha teyzenin yardım çığlığını duyan Fethiye Belediyesi eski başkanı Behçet Saatcı, birkaç arkadaş grubu ile hemen organize olarak Memduha teyzeye yeni bir ev yapmaya koyuldu. Evin yapımını tamamlayan Saatcı ve beraberindekiler Memduha teyzeye yeni evini teslim etti.

Anahtar teslimini Behçet Saatcı’nın eşi Nesrin Saatcı yaptı. Fethiye Belediyesi eski başkanı Behçet Saatcı, evin yapımında yardımcı olan ekip arkadaşlarına teşekkür ederek Memduha teyzeye hayırlı olsun temennisinde bulundu. Uslan ailesi ve mahalle sakinleri de yardımsever Saatcı ve arkadaşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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