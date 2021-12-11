Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonunda aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rüşvet alarak, yolsuzluk yaptıkları ileri sürülen suç şebekesine yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Aralarında, Fethiye Belediyesi'nin zabıta, imar ve ruhsat birimlerinde görevli personelin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon sürerken, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-12-11 15:11:38



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