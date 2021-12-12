Muğla’da, ilçe bazında ilk ‘sıfır atık belgesi’ Bodrum Belediyesi'ne

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’da, ilçe bazında ilk ‘sıfır atık belgesi’ Bodrum Belediyesi'ne

İHA

Muğla’da, ilçe bazında ilk ‘sıfır atık belgesi’ Bodrum Belediyesi'ne

Bodrum Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Muğla’da ilçe bazında ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk ve tek belediye oldu.

Bodrum Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Muğla’da yönetmelik kriterlerini tamamlayarak Muğla genelinde Sıfır Atık Belgesi alan ilk ve tek belediye oldu.

Sıfır Atık Belgesi’ni, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teslim ederek, gerçekleştirilen duyarlı çalışmalardan dolayı kendisini kutladı. Başkan Aras da, sıfır atık konusundaki titiz çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür ederek, “Bildiğiniz gibi belediye hizmet binalarımız daha önce ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanmıştı. Sürdürülebilir bir çevre ve sıfır atık konusundaki çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. Plastiği hayatımızdan çıkartmak adına da yeni yılla birlikte bazı projeleri hayata geçireceğiz. Bu kapsamda belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalara tüm halkımızdan destek bekliyoruz” dedi.

Hayata geçirilen projeler
Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen sıfır atık yönetim sistemi faaliyetleri kapsamında 14 farklı grupta 42 farklı atığın toplandığı 1. Sınıf Atık Merkezi hizmete açıldı.
Sıfır Atık Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında pazar yerlerinden çıkan organik atıkların geri dönüşümü için "kapalı sistem kompost cihazı" ile kompost üretimine başlanırken, organik atıkların doğaya yeniden çevre dostu ürün olarak kazandırılarak sera gazı etkilerinden korunması hedefleniyor. Haftada yaklaşık 1400 litre elde edilen kompost, park ve bahçe ile tarımsal faaliyetlerde kullanıyor.

Bitkisel atık yağların toplatılması kapsamında ise Bodrum geneline 200 adet biriktirme kumbarası konulurken, bu kumbaralar sayesinde atık yağların toplanıp kanalizasyon sistemine karışması engelleniyor. İlaç atıklarına yönelik ise sağlık ocağı ve eczane gibi noktalara toplamda 97 adet atık ilaç kumbarası konuldu. Tekstil atıklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ise Bodrum genelinde 250 adet atık kumbarası bulunuyor. Mahalle bazında hayata geçirilen “Atık Toplama Günleri” projesi kapsamında ise ‘Alo Atık Hattı’ (363 94 00) kuruldu.

Ambalaj atıklarının toplanması için ise Bodrum genelinde 1700 adet mavi renkli geri dönüşüm konteynırı konulurken, bu atıklar sözleşmeli firma tarafından toplanıyor.

Bodrum Belediyesi, EAGD (Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği) ve Yanındayım Derneği tarafından imzalanan protokol ile elektronik atıklar, köy okullarında bilgisayar sınıfına dönüşecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 400 personele plastik kullanımını azaltmaları için metal mataralar dağıtılırken, 4 noktaya kurulan arıtma cihazları ile göreve çıkan personeller buradan mataralarına su dolduruyor. Temizlik işleri Müdürlüğü’nce toplanan bahçe atıklarından torf üretilmesi için başlatılan çalışmalarda ise sona gelindi.

Öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan eğitim kurumlarında çevre mühendisleri tarafından, geri dönüşümün önemi başta olmak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri devam ederken, 1. Sınıf Atık Merkezi'ne yapılan ziyaretler doğrultusunda geri dönüşümün önemi, ayrıştırılan atıkların gösterilmesi ile daha detaylı bir şekilde anlatılıyor.

Bu yapılan çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında İlçe Belediyelerin 2021 yılı sonuna kadar yapması zorunlu olan kriterleri yerine getiren Bodrum Belediyesi, Muğla’da ilçe bazında ilk ve tek Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan belediye oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonu: ...
Bodrum Şoförler Odası önünde taksi yoğunluğu 780 taksi taksimetre güncelleyecek
YEREL HABERLER Bodrum Şoförler Odası önünde taksi yoğunluğu 780 ...
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
YEREL HABERLER Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 ...
Başkan Oktay yağıştan zarar gören bölgelerde incelemelere devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Oktay yağıştan zarar gören bölgelerde ...
Doktor Başkan, geleceğin hekimlerine beyaz önlük giydirdi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, MSKÜ Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmeye başlayan öğrenciler için düzenlenen ‘Beyaz Önlük Giydirme’ törenine katıldı.
YEREL HABERLER Doktor Başkan, geleceğin hekimlerine beyaz önlük ...
82 yaşındaki Fedai amca yanan ormanlar için şiir yazdı "Keşke evimiz yansaydı da ormanlarımız yanmasaydı"
YEREL HABERLER 82 yaşındaki Fedai amca yanan ormanlar için şiir ...
Eski Başkan Saatcı, Memduha teyzenin orman yangınlarında kül olan evini yeniledi
YEREL HABERLER Eski Başkan Saatcı, Memduha teyzenin orman ...
Fetihiye Belediyesi bir dizi açılış gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Fetihiye Belediyesi bir dizi açılış gerçekleştirdi
FETÖ şüphelilerini deniz yoluyla kaçıran suç şebekesi çökertildi
YEREL HABERLER FETÖ şüphelilerini deniz yoluyla kaçıran suç şebekesi ...
Bodrumspor, İnegöl'de terleyecek
YEREL HABERLER Bodrumspor, İnegöl'de terleyecek
Uçak Yatağan’da okulları ziyaret etti
YEREL HABERLER Uçak Yatağan’da okulları ziyaret etti
Lider Fethiyespor deplasmanda
YEREL HABERLER Lider Fethiyespor deplasmanda
Büyükşehir kararlarının yüzde 97’si oy birliği ile alındı 2021 yılının son meclis toplantısını gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca alınan kararların yüzde 97’sinin oy birliği ile alındığı açıklandı.
YEREL HABERLER Büyükşehir kararlarının yüzde 97’si oy birliği ile ...
Jandarmadan kaçak içki operasyonu Yeni yıl öncesi kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttıran Muğla İl Jandarma ekipleri, Yatağan ilçesinde el yapımı 255 litre içki ele geçirdi.
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak içki operasyonu Yeni yıl öncesi ...
Jandarmadan kask denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kask denetimi
Bodrum’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bodrum’da uyuşturucu operasyonu
Jeneratör ve deniz motoru çalan şahıslara operasyon Şüpheliler jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Jeneratör ve deniz motoru çalan şahıslara ...
Kaçak kazıcılara polis baskını Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde ormanlık alanda dinamitle kaçak kazı yapan define avcıları polis baskını ile yakalandı.
YEREL HABERLER Kaçak kazıcılara polis baskını Muğla’nın Menteşe ...
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu; 7 gözaltı
YEREL HABERLER Bodrum'da uyuşturucu operasyonu; 7 gözaltı
Simitçilerin keyfi zammı Belediyeden döndü Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2 liradan satılan 90 gram simide yüzde 50 zam yaparak 3 liradan satan simitçilere Menteşe Belediyesi ilgili odanın onayı olmadığı gerekçesi ile ceza uyguladı.
YEREL HABERLER Simitçilerin keyfi zammı Belediyeden döndü Muğla’nın ...
Fırtınaya aldırmadan denize girdi Dalgaların arasında batıp çıktı, denizin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Fırtınaya aldırmadan denize girdi Dalgaların arasında ...
Tarhana alabilmek için birbirleriyle yarıştılar
YEREL HABERLER Tarhana alabilmek için birbirleriyle yarıştılar
Bodrum'da fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Bodrum'da fırtına etkili oldu
Bodrum fırtınanın esiri oldu
YEREL HABERLER Bodrum fırtınanın esiri oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.