Temizlik işçisi içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye bünyesinde çalışan temizlik işçisi Dursun Girgin, yaptığı örnek davranışla gönülleri fethetti. Girgin, rutin temizlik faaliyeti sırasında yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı.



Belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan Dursun Girgin, Cumhuriyet Mahallesi’nde rutin mıntıka temizliği yaparken siyah bir naylon poşet gördü. Poşeti, temizlik arabasının içine atmak için aldığı sırada, yerde içinde para dolu cüzdanı fark etti. Girgin’in, yerden aldığı cüzdanı amirine teslim etmesinin ardından Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti ve cüzdanı sahibine ulaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü amirlerinden alınan bilgiye göre, Girgin’in daha önce de benzer şekilde temizlik sırasında bulduğu cüzdanları sahiplerine teslim ettiği öğrenildi.



“Son derece mutluyum”

Olayın kahramanı olan temizlik işçisi Dursun Girgin, cüzdanın üniversite öğrencisine ulaşmasından son derece memnun olduğunu ifade etti. Girgin, “Sabah çıktığımız saatte hava oldukça karanlıktı. Büyük bir naylon poşet gördüm. O poşeti almak için gittiğimde cüzdanı fark ettim ve yanıma aldım. Ardından müdürlüğümüze gelerek amirime teslim ettim” dedi.



Kayıp cüzdanın sahibinin öğrenci olmasının kendisini daha çok sevindirdiğini belirten Dursun Girgin, “Öğrendiğim kadarıyla cüzdan sahibi genç bir kardeşimizmiş. Cüzdanın ona sorunsuz şekilde ulaşmasından son derece mutlu oldum” diye konuştu.



“Çok teşekkürler”

Cüzdanın sahibi olan üniversite öğrencisi Muhammet Arslan temizlik işçisi Dursun Girgin’e teşekkür ederek sevincini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben üniversite öğrencisiyim. Bugün cüzdanımı kaybettiğimi fark edince açıkçası endişelendim. Daha sonra Milas Belediyesi tarafından yapılan anonsu duyunca Belediye’ye ulaştım ve kısa sürede cüzdanımı bana ulaştırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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