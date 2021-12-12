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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı yine sahibine ulaştırdı

DHA

Temizlik işçisi, bulduğu para dolu cüzdanı yine sahibine ulaştırdı


Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA) -MUĞLA'nın Milas ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Dursun Girgin, yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı. Daha önce de benzer şekilde cüzdan bulup, teslim eden Girgin, "Cüzdanın sorunsuz bir şekilde ulaşmasından mutluyum" dedi.
Milas Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Dursun Girgin, dün sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde siyah bir naylon poşet gördü. Poşeti temizlik aracının içine atmak için alan Girgin, yerde içi para dolu bir cüzdanı fark etti. Girgin, yerden aldığı cüzdanı amirine teslim etti. Ekipler, cüzdanın sahibini bulmak için harekete geçti. İçinde yaklaşık bin lira olan cüzdanın üniversite öğrencisi Muhammet Arslan'a ait olduğu belirleyen ekipler, sahibine ulaştırdı. Girgin'in ayrıca daha önce de benzer şekilde cüzdan bularak teslim ettiği belirtildi.
'ANONSU DUYUNCA BELEDİYEYE GİTTİM'
Cüzdanın üniversite öğrencisine ulaştırılmasından dolayı memnun olduğunu belirten Dursun Girgin, "Sabah çıktığımız saatte hava oldukça karanlıktı. Büyük bir naylon poşet gördüm. Poşeti almak için gittiğimde cüzdanı fark ettim ve yanıma aldım. Ardından müdürlüğümüze gelerek amirime teslim ettim. Öğrendiğim kadarıyla cüzdan sahibi genç bir kardeşimizmiş. Cüzdanın sorunsuz şekilde ulaşmasından son derece mutlu oldum" dedi.
Cüzdanı kendisine teslim edilen üniversite öğrencisi Muhammet Arslan, "Cüzdanımı kaybettiğimi fark edince endişelendim. Daha sonra yapılan anonsu duyunca belediyeye gittim ve kısa sürede cüzdanımı bana ulaştırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY
2021-12-12 11:52:19

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