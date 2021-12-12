Bodrum'da kayık motoru hırsızlığı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce alınan kayığın 20 beygir gücündeki dıştan takma motoru çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Çırkan Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde yaşamını sürdüren Onur Baskan, yaklaşık 2 hafta önce 4,50 metre boyunda fiber kayık aldı. Üzerinde 20 beygir 4 zamanlı dıştan takma motor bulunan kayığı evinin yanındaki boş araziye römorkuyla birlikte koyan Baskan, İzmir’e gitti. İzmir’den dönen Baskan, evinin olduğu yere geldiğinde teknesini kontrol etmek istedi. Kayığının arkasına takılı haldeki motorun yerinde olmadığını gören Onur Baskan, şoku yaşadı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin motorun yakıt ve direksiyon kablolarını keserek motoru götürdüğü görüldü. Baskan, “Tekne ile denize açılmak bile nasip olmadan motoru çaldılar” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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