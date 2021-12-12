Datça'da boğalar, Defne için güreşti



Mehmet Çil/DATÇA(Muğla),(DHA) -MUĞLA'nın Datça ilçesinde geleneksel boğa güreşleri bu yıl, Işıkdere ailesinin kas hastalığı SMA'yla (Spinal Musküler Atrofi) mücadele eden 3 yaşındaki kızları Defne'nin tedavi masrafları için düzenlendi. Güreşlerde yaklaşık 100 bin TL yardım toplandığı belirtildi.

Datça'nın kırsal Karaköy Mahallesi'nde, geliri İzmirli Işıkdere ailesinin SMA hastası olan çocukları Defne'nin tedavisinde kullanılmak üzere boğa güreşleri yapıldı. Geleneksel hale gelen boğa güreşlerinin bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirildi. 80 boğanın katıldığı güreşlerde çeşitli kurumlar adına 40 ayrı kupa verildi. Güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Bu yılki güreşlerden elde edilen gelirin SMA hastası minik Defne'nin tedavisi için bağışlanacağını söyleyen Geleneksel Boğa Güreşleri Tertip Komitesi Başkanı Savaş Tatlı (57), girişlerin ücretsiz olduğu güreşlerde sponsor geliri ve ürün satışlarından yaklaşık 100 bin TL yardım toplandığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

KUPAYI RAKİBİNE VERDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kupası final müsabakasına Milas ilçesinden katılan Kahraman Akar'ın (36) 'Çapraz' isimli boğası ile Bozarmut'tan 43 yaşındaki Erkan Uslu'nun 'Ölüm Makinesi' isimli boğası mücadele etti. Güreşte, 'Ölüm Makinesi' isimli boğanın sol boynuzunun kabuğu sıyrıldı. Hakemlerin müdahalesi ile mücadele yarıda kesilerek, 'Çapraz' isimli boğa galip ilan edildi. Bu sırada, babası Erkan Uslu ile birlikte güreşte görevli olan 15 yaşındaki oğlu Emirhan Uslu boğası 'Ölüm Makinesi'nin boynuzunu görünce kısa süreli baygınlık geçirdi. Zorlu mücadeleyi kazanan boğanın sahibi, güreş sonrası büyük bir centilmenlik örneği sergiledi. Rakibinin boynuz kabuğunun sıyrılması nedeniyle yarıda kalan güreşte galip ilan edilen boğa sahibi Kahraman Akar, kazandığı kupayı 'Ölüm Makinesi' isimli boğanın sahibi Erkan Uslu'ya verdi. Bu davranış alanı dolduran yüzlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil

2021-12-12 17:08:13



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