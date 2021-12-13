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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aras, Bir Arada Yaşam Zirvesi’ne katıldı

İHA

Başkan Aras, Bir Arada Yaşam Zirvesi’ne katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Üçüncü Uluslararası Bir Arada Yaşam Zirvesi'ne katıldı.
Montreal ve Düsseldorf’tan sonra üçüncüsü İzmir’de düzenlenen Uluslararası Bir Arada Yaşam Zirvesi, (Living Together Summit) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) “Belediye Başkanları Paneli” ile devam etti.
Panelde Başkan Aras ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve KKTC Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuştu.

Paneldeki konuşmasına Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ‘Merhabası’ ile başlayan Başkan Aras, Bodrum’un binlerce yıldır farklı etnik kökenlerden gelen insanların bir arada yaşadığı, tarihi kültürel zenginliklerle dolu bir kent olduğunu vurguladı.

Başkan Aras, Bodrum’da ortak yaşam kültürünün tarihsel miras olarak günümüze kadar geldiğini belirterek, “Kentler gerçekten önemli son zamanlarda çünkü kent siyaseti artık uluslararası siyasetin önüne geçmiş durumda. Değişimin yerelden başladığını biz artık tamamen kabul ediyoruz. Siz istediğiniz kanunları çıkarın, siz istediğiniz kadar tepeden baskı yapın, hiçbir şekilde toplumu değiştiremezsiniz. Toplumu değiştirmenin tek yolu yerelden geçiyor. Bizlerin yaptığı doğru uygulamalar ve katılımcı yaklaşımlar, toplumun tüm kesiminde, çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı, sadece toplum olarak da görmüyorum, aynı zamanda doğanın da bir parçasıyız biz.” diye konuştu.

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