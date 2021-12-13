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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa'daki Türk sporcuların milli takıma alınmasını önerdi

İHA

Avrupa'daki Türk sporcuların milli takıma alınmasını önerdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ile Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadele Sporları Derneği (EHMAA) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Avrupa’daki Türk sporcuların Türkiye milli takımına alınmasını önerdi.
Bodrum'da yaşayan Türkiye’nin ilk Avrupa ve Dünya Federasyonları olan Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadele Sporları Derneği (EHMAA) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak 9'uncu kitabı 'Uyuşturucuyla Mücadelede Tel Yol Spor' adlı kitabını çıkardı.
Sporun bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynadığını söyleyen Kaya Muzaffer Ilıcak, "Çocukları spora yönlendirmek, çocuklara okumayı öğretmek çocuklara öğrenmeyi öğretmek çok önemli. Bağımlılık son derece kötü ve günümüzde çeşitli ad altında Türkiye'de bu koridorun ortasında olduğu için, Türkiye kendi üzerine düşeni bu işte üzerine alıyor ama bizim çocukları korumamız lazım. Burada anne ve babaya, aile sevgisine ve eğitime bu pandemiden dolayı aksayan eğitimde öğretmenle diyaloğu birebir olmayan çocuk maalesef bunalıma düşüyor. O yüzden spor yapmak, sporu öğretmek zorunda aileler. Aynı zamanda biz şunu yapıyoruz kitabı olmayan, kütüphanesi olmayan Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki okullara belli belediyelerden, bağış severlerden kitap toplayarak kitap okumayı yaygınlaştırmaya çalıştık" dedi.
Avrupa'da yaşayan Türk kökenli sporculara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Ilıcak, "Yurt dışında yaşayan Türk sporcularımız var. Yurt dışının çeşitli yerlerinde doğmuş daha sonra oraya göç etmiş, milli takım özlemiyle yaşayan sporcular var. Yaşadığı ülke adına yarışan başarılı ve derece yapan Türk sporcularımız var. Federasyona seslenişimiz şu oradaki sporculara sahip çıkılmalı, oraya heyetler göndererek sporcu seçimi yapılmalı ve bu sporcuların Türk milli takımına kazandırmalı. Ben bu konuda yeni bir kitap yazacağım. Bizim sporda en büyük sıkıntımız doping. Şunu anlatmamız gerekiyor doping eşittir uyuşturucu, uyuşturucu eşittir dopingdir. Bağımlı olmadan yaşanabilecek hayatın var olduğunu bu çocuklara anlatmalıyız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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