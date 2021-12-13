Denizlerden 3.5 milyon ton atık toplandı 2021 yılı içerisinde Gökova Körfezinde ve Dalaman Koylarında bulunan teknelerden 3 Milyon 637 Bin 125 kilogram katı atık topladı.

Dünya’nın önemli turizm merkezlerinin bulunduğu, bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi, doğanın ve çevrenin temizliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezinde ve Dalaman Koylarında bulunan teknelerden yıl boyunca atık toplamaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 atık alım teknesi ile 3 Milyon 637 Bin 125 kilogram katı atık toplandı. 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne 2 Bin 198 tekneye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 2 milyon 748 bin 395 litre atık pissu, 5 bin 131 litre sintine ve 3 bin 142 litre atık yağ topladı.

Başkan Gürün; “Daha mavi daha yeşil bir Muğla”

Muğla’ya Mavi ve Yeşilin çok yakıştığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu güzellikleri korumak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Gürün bu kapsamda 2021 yılında 3 Milyon 637 Bin 125 kg katı atık topladıklarını vurgulayarak, “Kıyılarımız mavi yolculuğun önemli noktalarından birisi. Deniz yaşamını korumak için büyük çaba sarf ediyoruz. Muğla’mızda bu güzellikleri korumak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. İlçelerimizde düzenli katı atık tesisleri, hafriyat alanları hizmetleri gibi mavi denizlerimizi korumak için teknelerimizle atık toplama ve bertaraf hizmeti veriyoruz. Mavi Deniz Temiz Kıyılar hizmetimizle 7 atık alım teknemiz GöcekDalaman, Gökova Körfezi’nde deniz araçlarını dolaşarak çöplerini alıyor ve bertaraf tesislerimize getiriyor. Turizmin yanı sıra deniz yaşamı ve canlıları da bizim için çok değerli. Bu güzellikleri koruyarak geleceğe taşımak da en önemli vazifemiz” dedi.

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