Kızlar 4’te 4 yaptı

Menteşe Belediyespor’un kızlar voleybol takımı hafta sonu konuk ettiği Bodrum İhtisas Spor Kulübü’nün küçük kızlar ve genç kızlar takımını 31 yenerek iki karşılaşmadan da galip ayrıldılar.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün takımını yalnız bırakmadığı karşılaşmada kızlar galibiyetlerini başkanlarıyla beraber kutladı.

Menteşe Belediyespor’un Kızlar Voleybol Takımı başarıdan başarıya koşuyor. Küçük Kızlar Voleybol takımı konuk ettiği Bodrum İhtisas Spor Kulübü Küçük Kızlar Takımını 3 1’lik net skorla yenerek 4’te 4 yaptı ve gruptaki liderliğini korudu. Genç Kızlar Voleybol Takımı da ağırladığı Bodrum İhtisas Spor Kulübü Genç Kızlar Takımını yine aynı skorla 3 1 yendi. Çıktığı son karşılaşmadan galip ayrılan Menteşe Belediyespor Genç Kızlar Takımı da grubu üçüncü tamamladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün voleybol takımını yalnız bırakmadığı karşılaşmada iki takımı da galibiyetlerinden dolayı kutladı. Başkan Gümüş maçların ardından yaptığı açıklamada, “Kızlarımızı kutluyorum. Bugün hem küçük kızlar hem de genç kızlar takımımız, sahadan galip ayrıldılar. Kendileri küçük ama başarıları büyük kızlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Bugün benim doğum günümdü. Benim için de güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Ben de bir kız babasıyım. O yüzden çocuklarımıza özellikle kızlara eğitimlerinin yanında spor da yapmalarını sağlamak için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Kızlar istediklerinde ve destek verildiklerinde neleri başarabildiklerini bugün bir kez daha gösterdiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.