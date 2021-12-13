Fethiye'de evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonuna 3 tutuklama

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet operasyonunda adliyeye sevk edilen, aralarında bir belediye zabıtasının da bulunduğu 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet alarak yolsuzluk yaptıkları ileri sürülen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Aralarında, Fethiye Belediyesi'nin zabıtada görevli personelin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ruhsat İşleri Amiri A.A, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli A.S ve S.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler M.D, M.G, S.Ç, A.A.K, Z.Ç. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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