Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve eşi gözaltına alındı

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Süleyman İLTER/ORTACA, (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin durduğu otomobilde 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.G. (30) ile eşi A.G. (34) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre takip edilen araç ilçe girişinde durdurulup, arama yapıldı. Otomobile yapılan aramada, 1 kilo 510 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.G. ile eşi A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G. tutuklandı, eşi A.G. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2021-12-14 08:52:07



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