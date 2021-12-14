Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'da çekimleri süren 'El kızı' isimli dizinin başrol oyuncusu Perihan Savaş, 4'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Savaş, herkesi aşı olmaya davet etti.
Muğla'nın Ula ve Köyceğiz ilçelerinde çekimi devam eden 'El kızı' isimli dizide 'Cavidan Bozdağ' karakterini canlandıran Perihan Savaş, 4'üncü doz koronavirüs aşısını oldu. Savaş'ın 2 Sinovac, 2 de Biontech aşısı olduğu belirtildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşısını yaptıran Savaş, "Hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Kendi ve çevredeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak için aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan ise pandemi ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-12-14 10:39:49
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