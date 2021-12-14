Mesleki Eğitim Merkezi programı bilgilendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında, Mesleki Eğitim Merkezi Programı'nın tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mesleki Eğitim Merkezi programı bilgilendirme toplantısı Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlendi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Kuşçu, Menteşe ve Ula ilçelerindeki mesleki eğitim programı kapsamına alınan meslek lisesi müdürleri katıldı.

Sunum, Dalaman Mesleki ve Eğitim Merkezi Müdürü Aytül Deniz ve Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Timür Ergün tarafından yapıldı. Toplantıda mesleki eğitim merkezlerinin işleyişi, öğrenci kayıt şartları, mesleki eğitim programı kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin mevzuatla ilgili bilgilendirilmesi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimde yeni bir paradigma değişimine gittiğini ve mesleki eğitim merkezi modeline doğru bir yöneliş olduğunu belirten İl Müdürü Emre Çay, mesleki eğitim merkezlerinin Türkiye'de ihtiyaç duyulan vasıflı ara insan gücünün etkin bir şekilde karşılanmasına önemli katkı sağladığını öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam oranının yaklaşık yüzde 90 olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Mesleki Eğitim Merkezi Programı; akademik başarısı zayıf olan, okula devam konusunda sorun yaşayan öğrencilerimizin hem az ders görmeleri hem çok iş ortamında bulunmaları hem harçlıklarını temin edebilmesi hem de kalfalık ustalık belgesi ve lise diploması alabilmesinin yolunu açan güzel bir model. Bu programı çok önemsiyoruz, Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejisi doğrultusunda 31 Aralık 2021’e kadar ilimizde mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenci sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Timür Ergün bilgilendirme toplantısında şu ifadelere yer verdi: “Mesleki eğitim merkezlerimizde kalfalık programı, ustalık programı ve diploma telafi programı uygulanıyor. Öğrencilerimize 33 alanda 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsat sunuyoruz. Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, haftada 1 ya da 2 gün okula, 4 ya da 5 gün işletmeye gidiyorlar. Asgari ücretin en az yüzde 30’u kadar ücret alıyorlar. İş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası ile ilgili sigortaları yapılıyor. Öğrenciler okudukları alan ve dalda diploma, ustalık ve kalfalık belgesi alıyor. Ayrıca öğrenciler almış oldukları belgelerle kendilerine iş yeri açma imkanı buluyorlar” dedi.

Bodrum ve Milas’ta başlayan bilgilendirme toplantıları, Menteşe ilçesinden sonra diğer ilçelerde de devam edecek.

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