Marmaris Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Zift: “8 gün uyumadan da ayakta kalabildiğimi gördüm”

Yangında ve sel felaketlerinde günlerce sahadan hiç ayrılmadan çalışan Marmaris Belediyesi Temizlik ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift, Kent Konseyi Kadın Yürütme Kurulu’nun ‘başarılı kadınlar’ toplantılarının ilk konuğu oldu. Yangın döneminde yaşadıklarını anlatan Zift, "Ben uyku olmadan yaşayamayacağımı düşünen bir insanken 8 gün uyumadan da ayakta kalabildiğimi gördüm" dedi.

Marmaris Kent Konseyi Kadın Yürütme Kurulu’nun her ay Marmaris’in başarılı bir kadınını konuk aldığı toplantılarının ilk konuğu Marmaris Belediyesi Temizlik ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift oldu.

Kent Konseyi Kadın Yürütme Kurulu Başkanı Hatice Kekeva, her ay Marmaris’te yaşayan bir kadını konuk alacaklarını belirterek “Onları size tanıtmak ve başarı öykülerini kendilerinden dinlemek için böyle bir karar aldık. İlk konuğumuz da yangında ve son olarak sel felaketinde gösterdiği başarı nedeniyle Marmarisli kadınlara örnek olan Suzan Zift oldu” diye konuştu. Temizlik ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Zift ise “Marmarisli güçlü kadınlarla bir ara olmanın mutluluğunu yaşıyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizlerin arkasında bir güçsünüz” dedi.

Suzan Zift, “Yangını atlattık nefes alalım derken selle tekrar yorulduk. Yangında 8 gün uykusuzluk yaşadık. Ben uyku olmadan yaşayamayacağımı düşünen bir insanken 8 gün uyumadan da ayakta kalabildiğimi gördüm. Bu selde de 4 gün boyunca 4 saatlik uykuyla çalışmaya devam ettik. Belediye Başkanımız Mehmet Oktay’ın bize verdiği güçle, onun verdiği dayanakla hep beraber sorunların altından kalkıyoruz. Bütün bunlar bir sınavdır. Bunlar bizi birleştirici güçtür. Vatandaş olarak bizim yanımızda olmanızdan, bize güç vermenizden bize emek sarf etmenizden ayrıca gurur duyuyoruz” dedi. Hatice Kekeva, Suzan Zift’e çiçek takdim ederken Zift de çiçeği tüm kadınlar adına aldığını söyledi.

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