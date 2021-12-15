Tarihi konağın ısı dağıtım kanaları ortaya çıkarıldı Menteşe ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalı süren Ağa Bahçesi konağındaki tarihi hamamda ‘Cehennemlik’ adı verilen kanallar ortaya çıkarıldı.

Menteşe ilçesinde 19’uncu yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği düşünülen Ağa Bahçesi Konağında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarında hamamda ısı dağıtımı için kullanılan ve ‘cehennemlik’ adı verilen kanallar gün yüzüne çıkarıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı düşünülen Ağa Bahçesi Konağının restorasyon çalışmaları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediyor. Eylül ayında başlayan ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40’a ulaşan Ağa Bahçesi Konağında dikkat çeken tarihi dokularda gün yüzüne çıkıyor.

Muğla evi mimarisi özellikleriyle dikkat çeken Ağa Bahçesi Konağında, devam eden çalışmalar hakkında yazılı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Menteşe ilçemizin en eski yapılarından biri olan Ağa Bahçesi Konağı’nda devam eden restorasyon çalışmalarımız kapsamında yüzde 40 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Taş duvar onarımları, dayanıklılık arttırılması için enjeksiyon imalatları tamamlandı. Şuanda çatı ve müştemilat yapılarında çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, konak içerisinde bulunan eski tarihi hamamda da çalışmalarımız devam ediyor. Burada yürüttüğümüz çalışmalarda hamamın ısı dağıtımı için kullanılan ‘cehennemlik’ adı verilen kanallarda gün yüzüne çıkarıldı. Bu ve bunun gibi tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Halk Evi olarak hizmet vermesi düşünülüyor” denildi.

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