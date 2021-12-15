Marmaris’te 17 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek Türk karasularına gri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 Yemen, 2 Suriye ve 2 Filistin uyruklu 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.