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Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Marmaris'te batmak üzere olan can salındaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salına konularak geri itilen ve batmak üzere olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında can salı içinde sürüklenen kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı 'TCSG-2 hücum botu' bölgeye yönlendirildi. Can salına yanaşan ekipler, batmak üzere olan 17 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen Suriye, Irak ve Burma uyruklu 3 çocuk ve 4 kadının da aralarında bulunduğu toplam 17 kaçak göçmen, kimlik tespiti ve doktor kontrolünden geçirildi.
TELEFON VE DEĞERLİ EŞYALARINA EL KONULDU
Yunan unsurlarınca cep telefonu ve değerli eşyaları alındıktan sonra geri itildiği öğrenilen kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-12-15 18:37:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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