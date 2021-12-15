Bodrum açıklarında 16 kaçak göçmen yakalandı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 05.30'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisindeki kaçak göçmenlerin yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 16 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-15 20:01:57



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