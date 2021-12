Fethiyespor'da hedef 3 puan

Fethiyespor, iki günlük iznin ardından Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Belediye Derincespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk yarısının son maçını da kazanarak devre arasına rahat girmek istediklerini belirten Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, “Saha ve seyirci avantajımızı da iyi kullanarak Derince maçını da kazanmak istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok” ifadelerinde bulundu.



TFF 3. Lig 3. Grup lideri Fethiyespor, geçtiğimiz hafta Edirnespor karşılaşmasını deplasmanda 10 kazanarak beşte beş yaptı. Fethiyespor ligin ilk yarısının son maçı olan ve kendi evinde oynayacağı Belediye Derince maçını kazanmak için de hazırlıklara başladı. Pazar ve Pazartesi günü izinli olan ve Salı günü top başı yapan Lacivert Beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde tam kadro yaptığı ter idmanı ve taktik çalışmaları ile hazırlıklara başlarken Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, “Saha ve seyirci avantajımızı da iyi kullanarak Derince maçını da kazanmak istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok” şeklinde konuştu.



Dinçel açıklamasında, “Edirnespor karşılaşmasını zor saha şartları altında oynadıklarını ve kazanmasını bildiklerini ifade eden Dinçel “Maç öncesi rakibi değerlendirirken iklim şartları, zemin nedir, o günkü hava koşulları nasıl seyredecek bunların hepsini değerlendiriyoruz. Özellikle maç öncesi aşırı yağış olacağı bilgisini aldık. Ve zeminin futbol oynamaya elverişli olmadığını biliyorduk. Bunu tecrübe edinen kişiler söyledi. Bizde zemini kontrol ettiğimizde çok sağlıklı bir zeminde oynamayacağımızı görmüştük. Bu şekilde maça çıktık. Rakip takım o zemini tanıdığı için uyum sağladığını da düşünüyoruz. Bizim uyum sağlamamız biraz daha geç oldu. Her ne kadar maç öncesi ısınma yapsak ta müsabaka çok daha farklı şekilde cereyan ediyor” dedi.



En yakın rakibi Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile aralarında 9 puan fark olduğunu ama bu farkın kendilerini rehavete etmeyeceğini ifade eden Selahattin Dinçel “Biz kazanmaya devam etmek istiyoruz. Biz var olan puan farkını öncelikle korumayı hedefledik. Ardından da açabilirsek puan farkını açarız ama öncelikle mutlak hedefimiz mevcut puan farkını korumak. Bu haftaya baktığımızda ligin ilk yarısının son maçını oynayacağız. Derince Belediyespor ile iç sahada 12. Adamın önünde oynayacağız. Ben bu hafta takımımız 12’inci adamla tekrar bütünleştiğinde, birlikte hareket ettiğinde istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum. Apaçilere, 12’nci adama, Fethiyespor sevdalılarının bu hafta tribündeki yerlerini almalarını istiyoruz. Buradan sizlerin aracılığıyla çağrımı tekrar yineliyorum. Pazar günü inşallah ilk yarıyı hep birlikte çok güzel bir şekilde bitiririz” şeklinde konuştu.



“Sakat ve cezalı oyuncumuz yok”

Sakat ve cezalı oyuncuları olmadığı bilgisini de veren Dinçel “ Aşırı soğuk ve hava değişiminden dolayı 67 oyuncumuzda gribal enfeksiyon ve üşütme var. Şu anda da tedavileri devam ediyor. Hatta Pazar akşamından bu yana gerek serum, gerek antibiyotik tedavileri devam etti. Sağlık ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Görebileceğimiz her türlü olumsuz hava koşulunu biz deplasmanda gördük. 12 güne kadar normale döneceklerdir” dedi.



“Hedefimiz şampiyonluğu Fethiye’ye getirmek”

Sezon sonunda şampiyon olacaklarını ifade eden Dinçel “Sezon sonunda sanıyorum tüm Fethiye, Beşkaza Meydanı’nda bütünleşecek. Ve o kutlamaları yapacak. Şu an için sadece avantajlıyız. Hiçbir şey bitmiş değil. Futbol çok enteresan bir oyun. Matematiksel olarak hiçbir şeyi garantilemedikten sonra gevşemek yok, rahatlık yok. Biz hafta hafta gidiyoruz. Her maça ayrı konsantre oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.