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Meteroloji'den Muğla’ya kar yağışı uyarısı

İHA

Meteroloji'den Muğla’ya kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi'nden yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, bugün akşam saatlerinde Muğla’nın yüksek kesimlerine kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Muğla’nın 900 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Muğla’nın yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. Kar yağışının gece saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği belirtildi.

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