Dalyan kefali kilosu 20 liradan satılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalyan kefali kilosu 20 liradan satılıyor

İHA

Dalyan kefali kilosu 20 liradan satılıyor

Hamsinin kilosu bazı bölgelerde 70 liraya satılırken, Türkiye’nin en kaliteli kefal balığı arasında gösterilen Dalyan kefalinin kilosu Muğla'da 20 liradan satılıyor.
Türkiye’nin en kaliteli kefal balığı arasında gösterilen Dalyan kefalinin kilosu bölgede 20 liradan satılıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, bölge ve ülke insanının ucuz balık yemesini prensip olarak benimsediklerini belirterek, “Hala kooperatifin merkezinde ve şubelerimizde kilosu 20 liradan balık veriyoruz. Hamsinin kilosunun 70 liraya ulaştığı bir zamanda doğal bir ürünün 2025 liraya verilmesi hiçbir yerde rastlanacak bir uygulama değil” dedi.

“400 liraya verdiğimiz yumurta, İstanbul’da bin 100 lira“
DALKO bünyesinde üretilen botarga, yani kefal balığı yumurtasına da değinen Arif Yalılı, “Yumurta da mumsuz olanlar 100200 lira arası satışı yapılıyor. Mumlular ise 300500 lira arası toptan satış yapılıyor. İstanbul’a balık pazarına gittim. Kendi verdiğim ürünleri reyonlarda baktığımda alıcı gibi fiyat sordum, en düşük rakamı bin 100 lira teklif ettiler. Bizim burada kilosunu 400 liraya verdiğimiz balık yumurtasını, bin 100 liraya veriyorlar” dedi.

“Omega’nın tüm serisi yüzde 100’ü Dalyan kefalinde var”
Uzmanların balık yağı ve omeganın yaşanan Covid19 salgınında büyük önem taşıdığını belirten Yalılı, “Norveç balık yağı denilen ürün, üretimi kültür balıkçılığından elde ettikleri, yarısı kimyasal olan bir ürün. Ürünü tavsiye etmelerindeki neden, omega serisinin bir kısmının o üründe olması. Ama yüzde 100’ü ise burada bizdeki ürünlerde var. Doğal bir balık olan kefalin yumurtasında var. Hem taze olarak değerlendiriyoruz, ayrıca kurutulmuş ve öğütülmüş olarak da değerlendiriyoruz. İlk defa bu yıl balık yumurtasının öğütülmüşüne başladık, özellikle İtalya ve Amerika’dan ciddi talep var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-1
YEREL HABERLER Bodrumspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1-1
'İntihar edeceğim' dedi; gölette aranırken, yolda yürürken bulundu
YEREL HABERLER 'İntihar edeceğim' dedi; gölette aranırken, yolda ...
Meteroloji'den Muğla’ya kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteroloji'den Muğla’ya kar yağışı uyarısı
Kuru kozalak içinde yaşama tutundu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüs alanında yer alan kızılçam ağacındaki kuru kozalak içinde yaşama tutunan mantar şaşırttı.
YEREL HABERLER Kuru kozalak içinde yaşama tutundu Muğla Sıtkı Koçman ...
Marmaris'te göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Marmaris'te göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor
Muğla Valiliğinden sel mağdurlarına destek
YEREL HABERLER Muğla Valiliğinden sel mağdurlarına destek
Lüks otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Lüks otomobil alev topuna döndü
500 bin TL'lik döviz ve ziynet eşyasıyla yakalanan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER 500 bin TL'lik döviz ve ziynet eşyasıyla yakalanan ...
500 bin TL'lik döviz ve ziynet eşyasıyla yakalanan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER 500 bin TL'lik döviz ve ziynet eşyasıyla yakalanan ...
Marmaris'te palmiyeler Ulusal Egemenlik Caddesi'ni süsleyecek
YEREL HABERLER Marmaris'te palmiyeler Ulusal Egemenlik Caddesi'ni ...
Minikler sahilleri pırıl pırıl yaptı
YEREL HABERLER Minikler sahilleri pırıl pırıl yaptı
MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi oldu
YEREL HABERLER MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi oldu
Barajlardaki doluluk kritik seviyede Muğla’da Aralık ayındaki yağışlarda barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre azaldı.
YEREL HABERLER Barajlardaki doluluk kritik seviyede Muğla’da Aralık ...
Muğla'da sahte içki içtiği iddia edilen çiftçi öldü
YEREL HABERLER Muğla'da sahte içki içtiği iddia edilen çiftçi öldü
Çatıda kiremit aktarırken düştü Milas ilçesinde çatıda kiremit aktaran vatandaş dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.
YEREL HABERLER Çatıda kiremit aktarırken düştü Milas ilçesinde ...
Büyükşehir, evsiz 71 vatandaşa sıcak yuva oldu Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında sokakta yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği “Soğuktan Sıcağa” projesi ile bugüne kadar 71 vatandaşı misafir etti.
YEREL HABERLER Büyükşehir, evsiz 71 vatandaşa sıcak yuva oldu Muğla ...
MSKÜ’de Rektör-Öğrenci buluşması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğrencilerin sorunlarını, önerilerini ve taleplerini dinledi.
YEREL HABERLER MSKÜ’de Rektör-Öğrenci buluşması Muğla Sıtkı Koçman ...
Seydikemer’de muhtarlara KADES ve UYUMA Anlatıldı
YEREL HABERLER Seydikemer’de muhtarlara KADES ve UYUMA Anlatıldı
Fethiyespor moral depoladı
YEREL HABERLER Fethiyespor moral depoladı
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Milas Belediyesi, 20 kamyon taşı 10 günde taşıyıp dolgu yapabildi
YEREL HABERLER Milas Belediyesi, 20 kamyon taşı 10 günde taşıyıp ...
Milas'ta ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı
YEREL HABERLER Milas'ta ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı
Datça’da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında Yunanistan Sahil güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek Türk karasularına gri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça ...
Hırsızlık şüphelisi, 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası ile yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi, 500 bin liralık döviz ve ziynet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.