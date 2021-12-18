Bodrum'da 200 göçmen, antik kenti gezdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinin yaklaşık 3 bin 500 antik kenti Pedasa’da 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan farklı uyruklardan 200 göçmen, antik kenti gezdi.



18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü, Muğla Valiliği himayesinde Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Pedasa Kazı Başkanlığı ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDDASAM) Muğla il Temsilciliği ortaklığında 'Gelin Tanış Olalım' temasıyla gerçekleştirilen Pedasa Antik Kenti gezisi ve farkındalık yürüyüşüyle kutlandı.



Göçlere ev sahipliği yapmış ve farklı kültürlerle harmanlanmış Bodrum Yarımadası üzerinde bulunan 3 bin 500 yıllık Leleg Antik Kenti Pedasa’da gerçekleştirilen Göç ve Göçmenler Günü Farkındalık etkinliğine farklı uyruklardan yaklaşık 200 göçmen katıldı. Göçmenler, Pedasa Antik Kentinin 2007 yılından itibaren Kazı Başkanlığını yapan Prof. Dr. Adnan Diler rehberliğinde antik kenti gezdi. Protokol tarafından göçmenlerin çocuklarına da çeşitli hediyeler verildi.



Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, yaptığı konuşmada, “Biz 2 bin 500 yıllık bir devlet geleneğine sahip bir kadim devlet olarak insan temelinde evrensel değerlere her zaman değer veren ve onu ön planda tutan bir uygarlığın temsilcileriyiz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti olarak bu ilkelerle aynı temelde devam ediyoruz" dedi.



Prof. Dr. Adnan Diler ise Lelegler’in de göçmen hayatı yaşadığına değinerek, “Lelegler, bir savaş sonrası anayurtlarından mağdur olarak buraya geldiler. Ama Lelegler’in mağduriyetleri bunlarla sınırlı kalmadı. Daha sonra Persler adına tüm bölgeyi yöneten Mausolos, başkenti Milas’tan Bodrum’a taşıdığı zaman Lelegler’i göçe zorladı. Lelegler, kendi yurtlarını, bu yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kaldılar. Lelegler ve Pedasa göçün oluşturduğu bu mağduriyetleri çok iyi anlatıyor. Bu nedenle bunu her yıl Pedasa’da kutlamanın ben anlamlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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