Fethiye'de sahilde şüpheli ölüm

Muğla'nın Fethiye ilçesinde plajda bir şahıs ölü bulundu. Şahsın yanındaki alkol şişesi de incelemeye alındı.

Edinilen bilgilere göre, Foça Mahallesi Çalış Plajı kumsalında bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın isminin Şafak Atay (43) olduğunu tespit eden polis ekipleri, Atay'ın cesedinin yanında bulunan alkol şişesinde inceleme başlatıldı.

Atay'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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