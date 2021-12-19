Muğla’da kar mesaisi Muğla’nın Kavaklıdere, Köyceğiz, Seydikemer, Ula ve Menteşe ilçelerinin yüksek kesimlerine gece boyunca yağan kar sonrası Büyükşehir ekipleri hem kar küredi, hem de tuzlama yaptı.

Muğla’nın yüksek kesimlerine gece boyunca yağan kar yağışı sonrası Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yolların kapanmaması için kar ile mücadele verdi.

Muğla’nın Kavaklıdere, Menteşe Ula, Köyceğiz ve Seydikmer ilçelerinde gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur sonrası, bin 500 rakımdan yüksek alanlarda yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kavaklıdere ilçe merkezinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde belediye iş makineleri ile yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kırsal mahallelere giden yollarda hem kar kürüme çalışması yürüttü, hem de yollarda iş makineleri ile tuzlama yaptı.

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