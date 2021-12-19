Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı



Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, karşıdan gelen başka bir araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Mescioğlu, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkbükü'nden Bodrum yönüne seyir halindeki Aydın Mescioğlu'nun kullandığı 59 AAL 857 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 CPK 595 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydın Mescioğlu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mescioğlu, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Çekici ile iki otomobil yoldan kaldırılırken kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik de 1 saat sonra normal akışına döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-12-19 16:46:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.