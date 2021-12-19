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MarmarisFethiye yolunun geçiş güzergahı üzerinde yer alan Sakartepe rampasında tomruk yüklü TIR alev alması sonucu trafik ulaşıma çıkış yönlü kapatıldı.

Üstü branda ile kaplı tomruk yüklü TIR, Sakartepe rampası çıkışında kaçış rampası yakınlarında aniden alev almaya başladı. Motor bölümünde başladığı tahmin edilen TIR’ın yanması üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe Grup Amirliği ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Alevler TIR’ın kasasında yüklü tomruk ağaçlarına da sıçradı. İtfaiye ve orman arazözleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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