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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oktay, Kayseri’deki çalıştaya katıldı

İHA

Başkan Oktay, Kayseri’deki çalıştaya katıldı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hafta sonu CHP tarafından Kayseri’de düzenlenen ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Sosyal politikaların önemle vurgulandığı çalıştayın karşılıklı fikir alışverişi için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Oktay, göreve geldikleri günden bu yana zor günlerinde vatandaşlara el uzatmanın birinci önceliklerini olduğunu kaydetti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay CHP’li belediye başkanlarını 1719 Aralık tarihlerinde Kayseri’de buluşturan ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı çalıştay kapsamında sunumlar, atölye çalışmaları, toplantılar ve esnaf ziyaretleri yapıldı.
Öncelikle pandemi ve son günlerde ülkenin bir numaralı gündemi olan ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte hayata geçirdikleri sosyal projelerle dar gelirli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Oktay çalıştayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oktay şu ifadeleri kullandı, “Bu çalıştayda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ne kadar başarılı olduğunu, hayata geçirdikleri sosyal politikalarla bir kez daha gördük. Genel Başkanımızın yaptığı konuşmada Türkiye kamuoyuna verdiği mesajlar da bu doğrultudaydı. Biz de Marmaris Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana gerek esnaflarımızın gerekse dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim için insana dokunmak, her şeyden önce geliyor.”

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